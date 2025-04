"'Drones' MQ-4C Triton serão instalados na base aérea americana de Kadena, na ilha principal de Okinawa, nas próximas semanas", declarou o general Nakatani aos jornalistas, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP)

Nakatani disse que a decisão se destina a "reforçar as atividades de recolha de informações, de vigilância e de reconhecimento" em torno do Japão.

"O ambiente de segurança em torno do nosso país está a tornar-se cada vez mais difícil", acrescentou.

A China tem efetuado exercícios militares em torno de Taiwan nos últimos anos, o que os analistas consideram como um prelúdio de uma possível tomada da ilha.

Caças japoneses foram usados 30 vezes em 2024 para intercetar 'drones' nas águas do sul do país, alegadamente provenientes da China, de acordo com os meios de comunicação social locais.

Trata-se de um número muito superior às nove interceções registadas em 2023 e as quatro em 2021, segundo o diário japonês Yomiuri.

O MQ-4C é um 'drone' de "alta altitude e longa duração", capaz de voar durante mais de 24 horas e cobrir uma distância equivalente a 13.700 quilómetros num único voo, segundo o fabricante Northrop Grumman.

O exército japonês, que já dispõe de 'drones' de alta altitude, planeia também adquirir aparelhos sem tripulação de ataque mais pequenos, no âmbito de um vasto esforço de modernização da defesa nacional.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que os aliados da região Ásia-Pacífico reforcem as capacidades militares para fazer frente à China e conter a Coreia do Norte.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, encontrou-se hoje com o ministro da Defesa japonês em Tóquio e apelou à continuação da cooperação.

"A NATO e o Japão partilham os mesmos valores e enfrentamos muitos desafios comuns", afirmou Rutte, que deverá encontrar-se com o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, na quarta-feira.

Numa entrevista publicada pelo Japan Times, Rutte alertou para a expansão do exército chinês.

"Não sejamos ingénuos em relação à China", afirmou.

"O crescimento das forças armadas [da China], os investimentos na indústria da defesa e nas capacidades de defesa são espantosos", afirmou na entrevista publicada na segunda-feira.

Cerca de 54.000 soldados americanos estão atualmente destacados no Japão, a maioria na ilha de Okinawa, onde se encontra também a base aérea de Kadena, na ilha principal do arquipélago.

PNG // APN

Lusa/Fim