O lançamento ocorreu na base aérea de Vandenberg, localizada no estado do Nebraska, e é o primeiro de dois planeados para esta semana.

Em comunicado, as autoridades norte-americanas garantem que este é um teste recorrente -- "já ocorreu mais de 300 vezes, no passado" -- numa tentativa de não o confundir com alguma manobra relacionada com "acontecimentos globais atuais".

O comandante da Unidade de Ataque Global da Força Aérea norte-americana, Thomas A. Bussiere, sublinhou que este tipo de sistemas representa "o pilar da defesa nacional e da segurança internacional".

Nesse sentido, Bussiere explicou que mísseis como o Minuteman III estão "prontos para responder" em caso de ameaça.

Para este último teste, o míssil não tinha carga útil, mas contava com um veículo de reentrada que percorreu mais de 6.700 quilómetros, até chegar a uma base nas Ilhas Marshall.

RJP //APN

Lusa/Fim