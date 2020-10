Principais acontecimentos registados no dia 21 de outubro:1147 -- Morre Martim Moniz nas portas do Castelo de Lisboa, segundo a lenda.1570 - Morre, com 74 anos, o historiador e pedagogo português João de Barros, autor das "Décadas da Ásia".1772 - Nasce o escritor britânico Samuel Taylor Coleridge, n