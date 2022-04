A Rússia "deve escolher entre esvaziar as suas reservas de dólares, (usar) novas receitas ou entrar em incumprimento", disse à AFP um porta-voz do Tesouro norte-americano.

Washington adotou esta medida sendo "hoje a data-limite para que a Rússia efetue um outro pagamento da dívida", precisou o ministério.

O Tesouro considerou que esta medida "vai contribuir para esgotar ainda mais os recursos que [Vladimir] Putin utiliza para prosseguir a guerra contra a Ucrânia e levará a mais incerteza e desafios para o sistema financeiro" russo.

Os dirigentes dos países do G7 e da União Europeia adotaram novas medidas no dia 24 de março para continuar a impedir o banco central russo de utilizar as suas reservas internacionais, incluindo as de ouro, para bloquear o financiamento da guerra.

"Entre as mais de 700 sanções que impusemos, as mais fortes foram as que visaram o banco central da Rússia", sublinhou o mesmo porta-voz.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.430 civis, incluindo 121 crianças, e feriu 2.097, segundo os mais recentes dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

EO // MSF

Lusa/fim