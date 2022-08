"Israel está profundamente preocupado com o programa nuclear do Irão. Continuamos a acreditar que um regresso mútuo ao acordo nuclear é a forma mais eficaz de abordar essas preocupações", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, numa conferência de imprensa.

O responsável assegurou que os EUA têm informado Israel "desde o primeiro dia" sobre o processo de negociação com o Irão para regressar ao pacto nuclear de 2015, que limitou o programa nuclear de Teerão em troca do levantamento das sanções, e que foi abandonado pelo Presidente Donald Trump (2017-2021) em 2018.

"Claro que o Irão ocupa um lugar proeminente em quase todas as nossas discussões com os nossos parceiros israelitas. É frequentemente um tema central de conversa", disse o porta-voz.

O primeiro-ministro israelita falou hoje com o Presidente francês, Emmanuel Macron, e comunicou-lhe que o seu governo se opõe ao novo acordo nuclear que está a ser negociado com o Irão, tendo ainda sublinhado que Israel se reserva o direito de atuar à margem do acordo.

Os Estados Unidos continuam a preparar a resposta às considerações que o Irão fez da semana passada sobre a proposta final da União Europeia para um regresso ao acordo nuclear.

Ned Price considerou "encorajador" que o Irão "tenha retirado algumas das suas exigências", tais como o fim das sanções contra a Guarda Revolucionária Iraniana, mas ainda há "algumas questões pendentes" a serem resolvidas.

"Estamos a trabalhar o mais rápido que podemos para dar uma resposta adequada ao documento iraniano. É um processo que queremos prosseguir com o rigor necessário. Posso garantir que não vamos demorar um único dia mais do que o necessário", acrescentou.

