"Estes materiais incluem equipamento de monitorização de oxigénio, equipamento de proteção pessoal", referiu a nota da embaixada norte-americana em Maputo.

O equipamento, entregue às autoridades na segunda-feira, será usado em unidades de saúde da província de Tete e cidade de Maputo.

"Estes fornecimentos médicos irão assegurar que médicos, enfermeiros e outras equipas de saúde tenham mais flexibilidade no tratamento de pacientes gravemente afetados pela covid-19 e com necessidades específicas, tais como oxigénio", disse Martin McLaughlin, diretor interino da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), citado no documento.

Além de equipamento médico, o montante disponibilizado vai apoiar o Ministério da Saúde na contratação de pessoal médico adicional.

Dados da embaixada norte-americana em Maputo indicam que os EUA já disponibilizaram quase 33 milhões de dólares (cerca de 29 milhões de euros) para reforçar a resposta do Governo face à covid-19.

Moçambique conta com um total acumulado de 923 óbitos e 82.346 casos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.996.519 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 184,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a Índia ou a África do Sul.

