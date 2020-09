"Numa altura em que os nossos países continuam a combater a covid-19, estamos encorajados pelo nosso compromisso comum com a paz e a segurança, o crescimento económico, e um Governo estável e democrático na Guiné-Bissau", escreveu Mike Pompeo.

"Em nome do Governo dos EUA e do povo norte-americano, congratulo os cidadãos da Guiné-Bissau na celebração Dia da Independência", acrescenta na missiva.

O secretário de Estado norte-americano estendeu os "melhores cumprimentos" aos "guineenses em todo o mundo" na celebração da independência, escreveu ainda Pompeo.

A Guiné-Bissau assinalou hoje os 47 anos de independência com uma cerimónia no Estádio Nacional, em Bissau, com um discurso do Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e com uma parada militar.

Na cerimónia participaram quatro chefes de Estado africanos e Portugal esteve representado pelo chefe da diplomacia, Augusto Santos Silva.

