A preocupação foi manifestada por Nathan Sales, embaixador itinerante e Coordenador do Gabinete de Contraterrorismo do Departamento de Estado norte-americano, que falava numa conferência telefónica a partir de Washington, em que a agência Lusa participou, sobre a situação em Moçambique.

"Nos últimos meses, Moçambique está a braços com uma onda crescente de atividades de organizações associadas e inspiradas no grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) no norte do país, em Cabo Delgado. Estamos muito preocupados com a situação e estamos a acompanhar de perto para ver como poderemos apoiar", afirmou.