"Os Estados Unidos vão anunciar em breve mais de 2,3 mil milhões de dólares (2,14 mil milhões de euros) em nova ajuda à segurança da Ucrânia", afirmou Austin, num encontro com o seu homólogo ucraniano, Roustem Oumerov, no Pentágono.

"Não se enganem, a Ucrânia não está sozinha, e os Estados Unidos nunca hesitarão no nosso apoio", garantiu o norte-americano no início da reunião com Umerov.

O governante referiu que com mais cerca de 50 aliados e parceiros continuarão a ser fornecidas "capacidades essenciais de que a Ucrânia precisa para repelir a agressão russa hoje e impedir a agressão russa amanhã".

No domingo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia tinha lançado, só na última semana, mais de 800 bombas planadoras e instou os líderes nacionais a flexibilizarem as restrições ao uso das armas ocidentais para atingir alvos militares dentro da Rússia.

Segundo Zelensky, a Ucrânia precisa dos "meios necessários para destruir os portadores dessas bombas, incluindo aviões de combate russos, onde quer que estejam".

Austin não fez referência às restrições nas suas declarações iniciais, mas disse a Umerov que iriam discutir "mais formas de satisfazer as necessidades imediatas de segurança da Ucrânia e de construir uma força futura para evitar mais agressões russas".

O conflito na Ucrânia iniciou-se em fevereiro de 2022.

