"O trânsito já está a circular, mas de forma alternada", afirmou fonte das Relações Públicas do Comando Territorial de Faro à agência Lusa, às 20:20, depois de cerca de três horas com a circulação rodoviária cortada devido ao acidente, que causou também um ferido grave, impossibilitando a circulação de e para a praia de Faro.

Cerca das 17:30, um acidente rodoviário entre dois motociclos fez duas vítimas mortais e um ferido grave, perto do recinto da concentração de motos de Faro, que decorre até domingo, disse previamente a fonte GNR.

Em causa esteve uma colisão frontal entre duas motos, na estrada da praia de Faro, que também serve de acesso recinto da 42.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, precisou a fonte da Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

"Antes de chegar a uma rotunda que chamam a rotunda do caranguejo, que tem um parque de estacionamento de terra batida, houve uma colisão frontal entre dois motociclos, do qual resultou a morte dos respetivos condutores e um ferido grave, uma outra ocupante que ia a pendura numa das motos", disse o capitão António Ramos.

O acidente registou-se na estrada municipal 527-1, que liga a rotunda do aeroporto Internacional Gago Coutinho, em Faro, à rotunda de acesso à ponte da praia de Faro, e "houve a necessidade de cortar a circulação rodoviária na via para a remoção" dos destroços e o levantamento dos cadáveres, operação que ainda decorria pelas 19:30.

O presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, lamentou a morte de dois motociclistas e transmitiu os pêsames às famílias e amigos das vítimas.

"Não tenho muita informação, mas sei que infelizmente houve um acidente e faleceram duas pessoas", afirmou, esclarecendo que a colisão se deu "na estrada para a praia", que também dá acesso ao recinto para o Vale das Almas, local onde, até domingo, se realiza a concentração de motos de Faro.

A GNR anunciou na quarta-feira que iria realizar uma operação de patrulhamento e de controlo e fiscalização rodoviária entre quinta-feira e domingo, especialmente direcionada para os acessos à área onde decorre a 42.ª Concentração Internacional de Motos, nos arredores de Faro.

O objetivo desta operação especial é "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego rodoviário e apoiar os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança, sensibilizando os utentes destes veículos para os perigos resultantes da condução imprudente de motociclos e ciclomotores de duas rodas", justificou na ocasião a GNR num comunicado.

Desde 1982, esta concentração tem vindo a consolidar-se no calendário internacional dos amantes de veículos de duas rodas, e um dos momentos altos do evento é o desfile das motos pelas ruas da capital algarvia no último dia da concentração, no domingo.

