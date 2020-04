"O vírus não tem estado de emergência. E continua a circular com ou sem estado de emergência", afirmou hoje Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), criado pelo Governo para acompanhar a pandemia.

"Tecnicamente, é importante continuar a manter as medidas porque isso ajuda à contenção de casos na quarentena e a continuar os preparativos e o reforço do sistema de saúde para responder, caso haja casos graves ou críticos", sublinhou.

Rui Araújo falava em conferência de imprensa no dia em que termina oficialmente o período de 30 dias do estado de emergência, que o Governo e o Presidente da República pediram já para ser renovado, questão que é debatida no plenário na segunda-feira.

A extensão do estado de emergência foi pedida pelo Governo ao chefe de Estado que, depois do aval positivo do Conselho de Estado e do Conselho Superior de Defesa e Segurança (CSDS), a solicitou ao Parlamento Nacional.

Em declarações à Lusa, Rui Araújo disse que, mesmo que possa haver um hiato de algumas horas no estado de emergência, é essencial que a população mantenha as medidas em vigor, esperando pela decisão política final.

"As pessoas devem seguir as regras de contenção, de distanciamento social e físico. Esse é o apelo que se faz, de esperar pela decisão política dos órgãos de soberania", disse, referindo-se ao debate no plenário que decorre na segunda-feira.

Como exemplo das medidas positivas do estado de emergência, Rui Araújo referiu-se à decisão de fecho de fronteiras, que permitiu restringir a entrada de novos potenciais casos, dando ao Governo condições para melhor gerir a quarentena.

"Mas precisamos de mais tempo para aumentar a capacidade para mais testes e para responder se tivermos casos graves ou críticos. Temos que nos preparar e ainda não conseguimos preparar tudo, da perspetiva técnica", frisou.

"A extensão é uma decisão política, mas tecnicamente repito, precisamos de mais tempo para preparar as condições e para tentar manter os casos restritos", afirmou.

No balanço que apresentou hoje, Rui Araújo disse que o país continua com 22 casos ativos de um total de 24 casos positivos registados, dois dos quais já recuperaram, sendo considerados igualmente recuperados quatro pacientes cujas análises tinham sido indeterminadas.

Os casos confirmados de covid-19 em Timor-Leste estão confinados a sete 'clusters', e incluem um profissional de saúde, com o número total de testes (472) a aumentar 15% nas últimas 24 horas.

Rui Araújo explicou que os mais de 60 testes adicionais abrangem contactos do profissional de saúde que testou positivo -- e que está em isolamento no Hospital Nacional Guido Valadares.

Fazem ainda parte deste grupo de novos testes todas as pessoas que estavam em quarentena no município de Manatuto e um grupo de pessoas detetadas com infeções respiratórias agudas no município de Liquiçá.

Neste último caso os testes foram realizados a pacientes que se apresentaram em centros médicos locais no âmbito da vigilância "sentinela" que está a ser feita para determinar se há ou não contágio comunitário em Liquiçá, a única localidade fora de Díli onde se registaram até ao momento casos positivos.

Vinte e um dos casos positivos ativos estão em isolamento na Clínica de Vera Cruz, em Díli e o 22.º no HNGV.

Registaram-se até ao momento 367 testes com resultado negativo e estão 81 pessoas à espera de conhecer o resultado das suas análises.

Em quarentena e confinamento obrigatório estão ainda 314 pessoas, a grande maioria em infraestruturas do Governo em Díli, tendo terminado o período de quarentena um total de 1.691 pessoas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias France-Presse, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 200 mil mortos e infetou mais de 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 800 mil doentes foram considerados curados.

