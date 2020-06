Numa análise à prorrogação do estado de emergência no país, face à covid-19, o Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD, na sigla inglesa), referiu que a assistência deve ser estendida às famílias pobres, para que possam cumprir o isolamento social imposto pela atual conjuntura.

A ONG não especificou o tipo de ajuda que o Estado deve prestar às vítimas do novo coronavírus, mas citou o regime jurídico de gestão das calamidades públicas que refere que "o Estado encoraja todas as ações tendentes à angariação de bens com vista à prestação de socorro e assistência às vítimas de calamidades".