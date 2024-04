Esquerda canta "Grândola, Vila Morena" no final da sessão plenária

Os deputados das bancadas do PS, BE, PCP, Livre e a parlamentar do PAN cantaram hoje "Grândola, Vila Morena", uma das músicas senha da Revolução de Abril, já depois de declarada encerrada a sessão solene dos 50 anos do 25 de Abril.