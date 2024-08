Dança, música e teatro compõem a programação da ACERT para a nova temporada, que retoma ainda as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, anunciou hoje a associação em comunicado.

O espetáculo de abertura, intitulado "Presente 2023/24", é uma peça criada por Joana Providência e Daniela Cruz para a Presente Companhia de Dança Jovem, em coprodução com o Novo Ciclo ACERT, baseado no documentário de Graça Castanheira sobre o jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano, autor de obras como "As Veias Abertas da América Latina".

O sábado seguinte, 14 de setembro, é dedicado ao teatro para famílias, com "Cubo", um espetáculo da companhia espanhola Elefante Elegante, que explora o tema da amizade e a superação das barreiras de género num ambiente de igualdade.

No dia 21 de setembro, a Escola de Mulheres leva ao palco o espetáculo "A Companhia dos Lobos", baseado no texto homólogo de Angela Carter, que explora temas de feminismo e a complexa relação entre a natureza humana e animal, desafiando normas sociais e celebrando a emancipação das mulheres.

Na sexta-feira e sábado seguintes, a companhia Gambozinos e Peobardardos desafia os madrugadores com a estreia de "Aurora", um "espetáculo-caminhada" ao ar livre, que começa de madrugada e termina com o nascer do sol, num percurso que é também tributo à Revolução de Abril.

O ponto de encontro para esta caminhada é a entrada do Novo Ciclo ACERT, às 06:00, sendo recomendada a marcação antecipada de lugar, porque a lotação é limitada a 35 pessoas.

Ainda no mesmo sábado, dia 28, inaugura-se a exposição "Fornada", uma mostra dos processos, das pessoas, das atividades e dos artistas que colaboraram no desenvolvimento e aplicação do projeto educativo Olaria Lab. Laboratório de Cerâmica, que decorre desde 2019 na olaria da Casa do Barro, no Fundão.

A música fecha a programação, no dia 28, com um concerto de Carlos Peninha Quinteto + Quarteto de Cordas, que apresentam "Tudo Começa Agora", o seu álbum mais recente.

Segundo a ACERT, "este espetáculo é uma profunda reflexão sobre a resiliência humana face à pandemia e os desafios ambientais, combinando improvisação e uma fusão de música do mundo e contemporânea".

