As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram mais 408 mortes desde terça-feira atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 52.683.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a aumentar, passando de segunda para terça-feira de 436 para 454 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as da Extremadura (1.077), Madrid (622), Baleares (601), Castela-Mancha (596), La Rioja (593) e Catalunha (524).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais 2.377 pessoas com a doença, das quais 482 na Comunidade Valenciana, 448 na Catalunha, 356 na Andaluzia e 267 em Madrid.

Em todo o país há 17.645 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 14% das camas, das quais 2.651 pacientes em unidades de cuidados intensivos, 27% das camas desse serviço.

A Espanha decidiu hoje prolongar até 02 de fevereiro próximo as limitações à chegada de aviões e barcos vindos do Reino Unido, devido à situação epidemiológica naquele país e à variante britânica da covid-19 que transmite a doença de forma mais rápida.

A limitação à chegada de aviões e navios do Reino Unido a Espanha deveria expirar a 19 de janeiro.

O governo espanhol decidiu em 21 de dezembro último, de forma coordenada com Portugal, suspender os voos vindos do Reino Unido a partir do dia seguinte, exceto para os cidadãos espanhóis ou residentes neste país ou em Andorra.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.945.437 mortos resultantes de mais de 90,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 8.080 pessoas dos 496.552 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

