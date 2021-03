As autoridades sanitárias nacionais incluíram nos números diários uma correção feita pela comunidade autónoma da Catalunha que eliminou mais de 78.000 casos de covid-19 duplicados desde o início da pandemia.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha continua a descer, tendo passado de segunda para terça-feira de 176 para 168 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (273), País Basco (226), Catalunha (203), Astúrias (202), Aragão (191), Castela e Leão (165) e Andaluzia (163).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 909 pessoas com a doença (764 na segunda-feira), das quais 194 na Catalunha, 193 em Madrid e 116 na Andaluzia.

Por outro lado, baixou para 11.246 o número de pessoas hospitalizadas com a covid-19 (11.754), o que corresponde a 9% das camas, das quais 2.796 pacientes em unidades de cuidados intensivos (2.923), 27% das camas desse serviço.

Governo central e comunidades autónomas, que em Espanha têm autonomia na área da saúde, estão a trabalhar na redação de um documento de ações comuns para evitar a quarta vaga da pandemia, a pensar principalmente na estratégia que deve ser seguida durante a Páscoa.

O Ministério da Saúde defende prolongar durante a Semana Santa algumas das restrições em vigor, tais como a manutenção das cercas comunitárias ao nível das comunidades autónomas em março e abril, assim como outras restrições para impedir a mobilidade dos cidadãos.

Governo central e regiões querem alcançar o objetivo de reduzir a incidência acumulada dos últimos 15 dias para um valor abaixo dos 50 casos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.539.505 mortos no mundo, resultantes de mais de 114,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.389 pessoas dos 805.647 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FPB // EL

Lusa/Fim