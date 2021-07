Os serviços sanitários notificaram também mais oito mortes atribuídas à pandemia desde quarta-feira, o número mais baixo das últimas semanas, havendo agora um total de 80.883 óbitos desde o início da pandemia.

A incidência acumulada teve uma subida de 17 unidades, tendo passado dos 117 (quarta-feira) para 134 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são as da Catalunha (238), Cantábria (218) e Andaluzia (166).

O nível de contágios subiu de forma acentuada nos últimos dias, depois de ter descido de forma suave até uma incidência acumulada de 92 casos de média em Espanha no início da semana passada.

Entre os jovens de 20 a 29 anos a incidência acumulada também aumentou nas últimas 24 horas, estando agora a um nível de 367 pessoas infetadas por cada 100.000 pessoas, nos últimos 14 dias. O segundo grupo mais atingido o dos jovens de idades entre 12 e 19 anos, faixa etária em que se registam 345 casos por cada 100.000 cidadãos.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 282 pessoas com a doença (316 na quarta-feira), das quais 68 na Catalunha, 55 na Andaluzia, 36 na Comunidade Valenciana e 29 em Madrid.

Por outro lado, desceu para 2.357 pessoas o número de hospitalizados com covid-19 (2.375 na quarta-feira), o que corresponde a 1,9% das camas, dos quais 584 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (601), 6,4% das camas desses serviços.

De acordo com os dados oficiais, há 18.0 milhões de pessoas completamente vacinadas contra a covid-19 (37,9% da população total), e 25,6 milhões têm pelo menos uma das doses (54,0%), em cerca de 47,4 milhões de habitantes que tem o país.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.101 pessoas e foram confirmados 882.006 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FPB // EL

Lusa/Fim