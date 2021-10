Denominada "Estudar na Espanha", a feira acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro e será realizada em formato virtual para facilitar o acesso a todos os alunos do Brasil e dos países lusófonos de África, interessados em estudar em Espanha.

No total, 18 universidades públicas e privadas espanholas apresentarão uma ampla oferta académica através nos seus stands virtuais.

"O objetivo da feira 'Estudar na Espanha' é a divulgação do potencial da Espanha e da sua rede de instituições de ensino superior como destino preferencial e de qualidade para alunos de diversos países", indicou a Embaixada espanhola em Brasília, em comunicado.

O evento é da responsabilidade do Serviço Espanhol para a Internacionalização da Educação (SEPIE), vinculado ao Ministério das Universidades, em colaboração com o Escritório de Educação da Embaixada da Espanha no Brasil, o Instituto Cervantes, o Instituto de Turismo de Espanha (Turespaña) e do ICEX (Espanha, Exportação e Investimentos).

"Os alunos que visitarem esta feira terão uma oportunidade única de obter informações em primeira mão sobre as universidades participantes, bem como programar encontros privados com as diferentes instituições presentes, e tudo isto através de uma plataforma virtual que recria com perfeição a experiência do visitante numa feira presencial", acrescentou o comunicado, frisando que a inscrição é gratuita.

De acordo com os dados divulgados pela Embaixada espanhola, o Brasil é um dos países americanos com maior nível de investigação e crescimento no número de matrículas universitárias, com "quase 8,5 milhões de alunos no ensino superior".

Os focos de interesse dos estudantes brasileiros que escolhem Espanha são os programas de doutoramento ou duplo mestrado, com parte dos estudos num país e a sua conclusão em outro, especialmente os que conferem dupla graduação.

Em 2020, Espanha recebeu mais de 4.440 alunos, de acordo com as estatísticas de internacionalização da educação universitária do Ministério das Universidades espanhol.

