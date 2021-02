A nova ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, explicou numa conferência de imprensa que o executivo tinha decidido "prorrogar as restrições aos voos do Reino Unido, Brasil e África do Sul" por duas semanas.

Assim como outros países, a Espanha tinha suspendido a chegada de passageiros do Reino Unido no final de dezembro, exceto para os espanhóis ou residentes em Espanha, devido à propagação da variante, mais contagiosa, detetada no Reino Unido.

No início de fevereiro, Madrid anunciou também restrições às chegadas do Brasil e da África do Sul, mais uma vez devido a preocupações relacionadas com as variantes do novo coronavírus detetadas nestes países.

A variante detetada no Reino Unido foi encontrada em Espanha onde, segundo o Ministério da Saúde, já foram confirmados 479 casos.

As autoridades sanitárias revelaram na segunda-feira que um primeiro caso da variante detetada no Brasil foi registado na região de Madrid e dois casos da que apareceu na África do Sul foram notificados no país.

O Governo espanhol também prolongou as restrições nas fronteiras terrestres com Portugal, devido à pandemia de covid-19, até 01 de março, de acordo com uma resolução publicada hoje no Boletim Oficial do Estado espanhol.

Segundo o Ministério do Interior espanhol (Administração Interna) apenas poderão continuar a atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias ou perante questões essenciais.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.325.744 mortos no mundo, resultantes de mais de 106,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 14.557 pessoas dos 770.502 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

