O indicador do nível de transmissão da pandemia em Espanha desceu abaixo dos 50 casos, para "risco baixo", mais precisamente de 50,96 casos (quarta-feira) para 48,92 (hoje) por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, o que não acontecia desde julho de 2020.

As únicas comunidades que ainda estão acima daquela barreira são Aragão (73), Baleares (65), Cantábria (79), Catalunha (76), Madrid (53), Múrcia (52) e País Basco (56).

Por outro lado, a Espanha registou 1.807 novos casos de infeções de covid-19 nas últimas 24 horas, tendo o Ministério da Saúde espanhol também notificado mais 23 mortes atribuídas à doença durante este período.

O número total de casos registados no país desde o início da pandemia é de 4.971.310 e já morreram 86.701 pessoas devido à doença.

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 196 pessoas com covid-19 e o número de doentes hospitalizados desceu para 2.088 (eram 2.235 na quarta-feira), o que corresponde a 1,71% das camas.

Destes, 551 estão em unidades de cuidados intensivos (611 na quarta-feira), ocupando 6,02% das camas desses serviços.

A diminuição de casos e o aumento dos vacinados, mais de 87% da população com as duas doses da vacina e quase 90% com pelo menos uma dose, tem levado as comunidades autónomas a avançar no regresso à normalidade anterior, com o fim das medidas mais duras contra a doença, como o encerramento da vida noturna ou limites à lotação em locais públicos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.019 pessoas e foram contabilizados 1.073.268 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

