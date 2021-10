No total, morreram no país 87.322 pessoas desde o início da pandemia.

A incidência da doença a 14 dias subiu ligeiramente, para 49,6 casos por cada 100.000 habitantes (mais 0,3 décimas que no dia anterior), pelo que Espanha se mantém perto de passar a risco médio, um limite estabelecido quando a transmissão oscila entre 50 e 150 casos por 100.000 habitantes.

Entretanto, continua a descer a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos (UCI) dos hospitais, que passou de 4,62% para 4,53%, com 413 doentes (menos oito que no dia anterior).

Há, atualmente, 1.234 doentes internados nas enfermarias dos hospitais que, somados aos que ocupam camas nas UCI, perfazem um total de 1.647 internados que requerem assistência médica devido a covid-19.

A seguir aos menores de 11 anos, com 63,5 casos por 100.000 habitantes, as faixas etárias com mais casos da doença são a dos 20 aos 29 e a dos 30 aos 39, com 53,3 e 53,8 casos, respetivamente.

A covid-19 causou pelo menos 4.969.926 mortes em todo o mundo, entre mais de 244,94 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 18.149 pessoas e foram contabilizados 1.088.133 casos de infeção, de acordo com dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

ANC // EL

Lusa/fim