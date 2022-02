"A escola Luso-chinesa da Flora, Macau, e o Instituto Pandavas - Núcleo de Educação, Cultura, Ações Socioambientais, no Brasil, foram os vencedores do Concurso infantojuvenil "Era Uma Vez...O Meu Mar" na categoria de conto e ilustração, respetivamente", informou.

O conto "Long e Hoo os piratas afortunados" de Macau arrecadou o primeiro lugar com um valor pecuniário de 7.500 patacas (820 euros). Foram ainda atribuídas duas menções honrosas a Cabo Verde com o conto "O Mar de Cabo Verde" e a Timor-Leste com o "O Rei Maquiavel".

Na categoria de ilustração, o Brasil sagrou-se vencedor ao desenhar o conto de Portugal, recebendo um valor de 5.000 patacas (547 euros). Já as duas menções honrosas foram atribuídas a Portugal, com a ilustração do conto de Angola, e a Timor-Leste, com a história de São Tomé e Príncipe.

A Somos -- ACLP explicou que "a iniciativa envolveu a participação de uma escola por cada país/região, num total de nove instituições (...) e destinou-se a alunos do 5º e 6º anos de escolaridade (10 aos 12 anos) das instituições de ensino participantes, onde o português é utilizado como língua veicular".

A associação prometeu publicar até final de março os contos e as ilustrações em livro, com os textos a serem adaptados e traduzidos para o chinês. A capa do livro vai ser assinada pelo cartoonista português António Antunes.

