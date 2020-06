O desempenho dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, fez com que o estabelecimento de ensino se destacasse como a pública com melhor média nacional nos exames de 2019, segundo uma análise realizada pela agência Lusa a dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.

A média das 155 provas dos alunos internos foi de 13,29 valores (numa escala de zero a 20), levando a escola de São João da Madeira a ocupar o 1.º lugar 'ranking' das públicas e o 32.º da tabela que junta estabelecimentos públicos e privados.

A escola destaca-se também num outro 'ranking' da Lusa, que compara as classificações nas tabelas gerais de um ano para o outro, permitindo identificar os casos que subiram ou desceram muito repentinamente.

Este ano, o primeiro lugar da tabela "sobe e desce" é ocupado pela Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira, que subiu do 330.º lugar para o 32.º. Depois aparece a Escola Secundária Pinhal do Rei, na Marinha Grande, que também teve uma forte subida, passando do 416.º lugar do 'ranking' de 2018 para 212.º lugar este ano.

No grupo dos estabelecimentos de ensino que subiram mais de 200 lugares aparece ainda a Escola Básica e Secundária de Arfa e Lima, em Viana do Castelo, que disparou do 316.º lugar para 114.º. Há depois cerca de 40 escolas que subiram mais de uma centena de posições e outros tantos que subiram algumas dezenas de lugares.

No geral, na análise das escolas que mais subiram e desceram nas médias dos exames nacionais do ensino secundário foram tidas em conta 514 escolas, mas houve 20 que ficaram de fora por falta de dados que permitissem fazer essa comparação. Depois, houve 247 estabelecimentos que subiram, 240 que desceram e outras sete que se mantiveram inalteráveis.

Os estabelecimentos de ensino que mantiveram a sua posição inalterada em relação aos 'rankings' do ano passado dividiram-se entre colégios e escolas publicas: O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, voltou a ocupar o 1.º lugar da tabela, o Colégio Pedro Arrupe, em Lisboa, o 16.º, a Escola Secundária Alves Martins, em Viseu (39.º), o Colégio do Minho (47.º), a Escola Secundária Carlos Amarante, em Braga (57.º), a Escola Secundária Quinta das Flores, em Coimbra (92.º), e a Escola Secundária José Belchior Viegas, em Faro (306.º).

Já o Instituto de Ciências Educativas, em Odivelas, destacou-se este ano ao descer mais de 300 lugares: em 2018 o estabelecimento de ensino particular ocupava o 63.º lugar e este ano ficou em 387.º. Houve outras três escolas -- Celorico da Beira, Oeiras e Santa Comba Dão - que desceram mais de 200 lugares.

Escola Distrito Classificação 2018 Classificação 2019 Diferença na classificação Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite, São João da Madeira Aveiro 330 32 298 Escola Secundária Pinhal do Rei Leiria 416 212 204 Escola Básica e Secundária de Arga e Lima, Lanheses, Viana do Castelo Viana do Castelo 316 114 202 Colégio D. Dinis (Antº. Carneiro) Porto 452 261 191 Escola Secundária D. Afonso Henriques, Aves, Santo Tirso Porto 419 236 183 Escola Básica e Secundária de Santa Cruz R. A. Madeira 414 240 174 Escola Básica e Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima, Esgueira, Aveiro Aveiro 343 171 172 Escola Secundária Manuel da Fonseca Setúbal 262 105 157 Escola Básica e Secundária Santos Simões, Guimarães Braga 434 279 155 Escola Secundária de Felgueiras Porto 258 106 152 Escola Básica e Secundária de Albufeira Faro 201 376 -175 Escola Secundária Jácome Ratton Santarém 163 343 -180 Escola Básica e Secundária Prof. Reynaldo dos Santos Lisboa 207 393 -186 Escola Básica e Secundária da Cidadela Lisboa 268 459 -191 Escola Secundária de Arganil Coimbra 80 272 -192 Escola Secundária Morgado de Mateus, Vila Real Vila Real 197 390 -193 Escola Secundária de Santa Comba Dão Viseu 148 353 -205 Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Carnaxide Lisboa 153 371 -218 Escola Básica e Secundária Sacadura Cabral, Celorico da Beira Guarda 199 432 -233 Instituto de Ciências Educativas Lisboa 63 387 -324

SIM // HB

Lusa/Fim