Num comunicado divulgado através da sua página da Internet, a instituição anuncia a decisão de regressar ao regime não presencial, a partir de segunda-feira e para todos os graus de ensino, depois de ter retomado as aulas presenciais, em regime misto, no ensino secundário, no dia 12 de outubro.

A escola revela que durante esta primeira semana "um elevado número de alunos não compareceu às aulas presenciais", revelando "insegurança por parte expressiva dos pais", apesar de terem sido adotadas todas as medidas de segurança e prevenção.