Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Inamet), na estação do "cacimbo", compreendida entre junho e agosto, esperam-se temperaturas médias mínimas mais baixas nas províncias do centro e sul do país, podendo chegar abaixo de 10 graus.

Nas regiões norte e litoral as temperaturas mais baixas estarão entre 12 e 20 graus neste trimestre, sendo esperada uma estação mais fria em comparação com o ano anterior.

As temperaturas mínimas mais baixas (inferiores a 10 graus) vão registar-se nas províncias do Bié, Huambo, Moxico, Huíla, Cunene e Cuando Cubango (centro).

Nas províncias do Namibe, Benguela, oeste do Cuanza Sul, Cuanza Norte, Uíge, norte de Malanje, Lunda Norte e leste da Lunda Sul os valores mais baixos estarão entre 12 e 15 graus e nas províncias de Luanda, Bengo, Zaire e Cabinda as temperaturas mais baixas vão oscilar entre 16 e 20 graus.

O final do período de calor, que é também a época chuvosa, coincide com a chegada de um tempo mais frio e seco e com um período de névoa quase permanente que dá o nome à estação, podendo ainda registar-se algumas chuvas ocasionais.

