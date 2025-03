Segundo os dados divulgados pela Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), a maioria das rotas registou em janeiro e fevereiro uma diminuição homóloga do número de chegadas, a rota do Mediterrâneo Central contrariou a tendência, com um aumento de 48%, para as 6.863 entradas irregulares na UE.

Apesar de registar uma diminuição de 40% em relação ao mesmo período de 2024, o corredor da África Ocidental continuou a ser a rota mais ativa para a migração irregular, com 7.182 chegadas registadas.

A do Mediterrâneo Oriental registou uma quebra de 35%, para as 6.465 tentativas de entrada na UE e a rota dos Balcãs Ocidentais viu a sua atividade recuar 64%, para as 1.400.

A rota do Mediterrâneo Ocidental apresentou um ligeiro quebro de 2%, para as 2.087 entradas em janeiro e fevereiro.

O Afeganistão, o Bangladesh e o Mali são os principais países de origem.

IG // APN

Lusa/Fim