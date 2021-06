"Em termos gerais", os resultados do inquérito "confirmam a preocupação de que a qualidade da educação pode ter sido muito afetada durante a pandemia", no ano 2020, "mesmo para aqueles que puderam participar nalguma atividade de aprendizagem", lê-se no relatório do Inquérito Sobre o Impacto da Covid-19 nos Agregados Familiares Urbanos em Moçambique.

"Esta aprendizagem perdida pode ser difícil ou mesmo impossível de recuperar para algumas crianças depois da pandemia ou após a retoma das aulas presenciais para todas as classes", já este ano, acrescenta.

Uma situação agravada se se considerar que os estudantes que não estavam em ano de exames "passaram automaticamente para as classes seguintes", apesar de em 2020 praticamente não terem frequentado aulas.

Só que, "com as escolas a sofrerem de um alto rácio aluno-professor, especialmente nas primeiras classes, a alternativa de reprovar alunos pode também resultar em turmas ainda mais lotadas, colocando assim um difícil dilema" ao sistema educativo, nota o relatório.

As respostas das famílias mostram "disparidades regionais significativas".

Na primeira ronda do inquérito, em junho de 2020, apenas 50% a 59% dos agregados familiares das urbes de Cabo Delgado e Nampula (a norte do país) declararam que crianças e jovens se envolveram em atividades de aprendizagem à distância.

Nas províncias de Inhambane, Maputo, Cidade de Maputo, Niassa, Tete, Sofala e Manica, esse valor foi superior a 90%.

Houve ainda "um decréscimo evidente" na participação em atividades de aprendizagem alternativas à medida que os meses foram passando: era superior a 80% em junho e pouco superior a 70% no final de novembro.

"A maioria dos agregados familiares declararem que a qualidade da educação durante a pandemia era 'má' ou 'muito má', perdendo o entusiasmo pelas atividades de aprendizagem à distância", lê-se no documento.

O inquérito foi baseado em entrevistas telefónicas a representantes de 1.185 agregados familiares (5.938 indivíduos) entre junho e novembro de 2020, representativos das áreas urbanas das 11 províncias de Moçambique.

Nas fases seguintes de recolha de dados, a decorrer desde abril, o INE está a expandir a amostra de modo a incluir as áreas rurais.

Os autores do relatório admitem que o impacto seja "particularmente grave nas zonas rurais e menos ligadas" à Internet, rádio e televisão, "com menos oportunidades de se adaptarem às possibilidades de ensino à distância".

São agregados familiares vulneráveis e pobres, onde, mesmo em circunstâncias normais, as crianças abandonam a escola após o quinto ano de escolaridade.

Moçambique tem um total acumulado de 844 óbitos por covid-19 e 71.764 casos, 97% dos quais recuperados e 32 internados.

