A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) no dia 16 de julho, alegando que a apresentação da proposta de alteração das grelhas salariais continuava por cumprir, o que levou à suspensão das negociações na reunião marcada para esse dia.

O SEP voltou a reunir-se na quarta-feira com a ministra da Saúde e no final do encontro o presidente do SEP, José Carlos Martins, afirmou aos jornalistas que a greve se mantinha, porque a proposta apresentada pelo Governo continua a ser inadmissível, intolerável" e como tal os enfermeiros têm "razões acrescidas para manifestar a sua fortíssima indignação".

Segundo José Carlos Martins, o Ministério da Saúde propôs, na grelha salarial da categoria de enfermeiro, um aumento de 52 euros para todas as posições remuneratórias.

Além disso, nas grelhas salariais de enfermeiro-especialista e enfermeiro-gestor, o "Governo propõe não alterar grelha nenhuma", afirmou o dirigente sindical, adiantando que a proposta prevê, porém, que os enfermeiros que estão hoje nessas categorias possam dar um "salto de uma posição remuneratória".

Essa proposta significa que, para "quem entrar no futuro, o valor económico do trabalho dos enfermeiros especialistas e chefes se mantém exatamente igual ao que hoje temos", lamentou.

José Carlos Martins salientou ainda que o Ministério da Saúde "continua sem apresentar qualquer proposta" para compensar o risco e a penosidade da profissão, desde logo, a possibilidade da aposentação antecipada.

Segundo o SEP, os enfermeiros exigem "o gozo de milhares de horas já trabalhadas" que, na maior parte dos casos, não são pagas, ou são pagas como trabalho normal.

"É obrigatório que lhes seja permitido o gozo em tempo, ou seja, com tempos de descanso", defende o SEP em comunicado publicado no seu 'site'.

Os enfermeiros reclamam também a "reafirmação das 35 horas semanais como regime de trabalho dos enfermeiros", formas de compensar o "sistemático recurso a trabalho extraordinário para colmatar a carência de enfermeiros" que agrava o risco e a penosidade do exercício da profissão.

