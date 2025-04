"Num momento em que os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de profissionais para completar as escalas, manter uma equipa qualificada disponível numa unidade fechada é um desperdício inaceitável de recursos", afirmou o bastonário da Ordem dos Enfermeiros (OE), Luís Filipe Barreira, citado num comunicado.

De acordo com a ordem, as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta encontram-se hoje encerradas, "apesar de estarem escalados sete enfermeiros especialistas em Saúde Materna e Obstétrica e dois médicos".

"Os enfermeiros especialistas asseguram, de forma autónoma, a maioria dos partos de baixo risco, uma realidade que torna ainda mais incompreensível o encerramento da unidade. Com sete enfermeiros ao serviço, seria perfeitamente possível garantir a prestação de cuidados de saúde às grávidas", expôs a OE.

Em comunicado, este organismo avisou que o impacto da falta de resposta adequada resulta no nascimento de bebés em ambulâncias, sem o acompanhamento hospitalar necessário, indicando que, a cada parto fora do hospital, se agrava o risco para mães e recém-nascidos, defendendo que este é um cenário que poderia ser evitado, com uma melhor gestão dos recursos humanos disponíveis.

Na perspetiva da OE, é "urgente reorganizar a distribuição de profissionais, reconhecendo o papel essencial dos enfermeiros especialistas na saúde materna, para garantir a segurança e o direito das grávidas a um parto seguro".

Cinco serviços de urgência hospitalares de ginecologia/obstétricia e dois de pediatria estão hoje encerrados, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo, segundo o Portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com as Escalas de Urgência do SNS, estão encerradas hoje as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal, do Hospital Vila Franca de Xira (Lisboa), do Hospital Distrital das Caldas da Rainha (Leiria) e do Hospital Santo André, em Leiria.

Está também encerrada a urgência de Obstetrícia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro (Setúbal).

Segundo a informação do Portal do SNS, atualizada pelos hospitais, também estão fechadas as urgências de Pediatria do Hospital Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, ambos no distrito de Lisboa.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

