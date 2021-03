O alerta foi dado hoje à tarde por um pescador, na zona do Samouco, no concelho de Alcochete, distrito de Setúbal, disse à Agência Lusa o comandante Vieira Branco, da Polícia Marítima.

O corpo do homem, de 70 anos, foi retirado, "depois dos procedimentos legais", uma operação que contou com o apoio de uma lancha semirrígida da Estação Salva-Vidas de Lisboa, disse a mesma fonte, acrescentando que o corpo do mariscador se encontra na morgue do hospital do Barreiro.

