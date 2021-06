Encontrado corpo do jovem de 15 anos desaparecido no Cais de Alhandra

Redação, 11 jun 2021 (Lusa)- O corpo do jovem de 15 anos desaparecido na terça-feira, no Cais de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, em Lisboa, foi hoje encontrado na mesma zona, confirmou à agência Lusa fonte da Polícia Marítima.