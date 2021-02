Suspeita-se que o homem, aparentemente na casa dos 30 anos, tenha sido morto na noite de sexta-feira e o corpo abandonado no bairro Abel Jafar, no distrito de Marracuene, segundo Carmínia Leite, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) na província de Maputo.

"O corpo foi encontrado amarrado, mas não foram identificados sinais de violência. Não se sabe se morreu no local e nem o que terá acontecido", referiu a porta-voz.

A polícia solicitou as entidades locais do bairro para identificação do corpo, mas não o reconheceram e, por isso, presume-se que se trate de alguém que não pertence àquela região.

"Há fortes suspeitas de que se trate de um caso de homicídio", acrescentou Carmínia Leite.

Na altura, foi chamada ao local uma equipa do Serviço Nacional de Investigação Criminal para averiguação e, depois disso, o corpo foi removido para o Hospital Central de Maputo (HCM).

