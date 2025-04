No exterior do Aeroporto Humberto Delgado, eram milhares as pessoas que esperavam junto ao terminal 1, perto de uma estação de metro encerrada e a uma zona rodoviária entupida.

Fonte policial no terreno explicou à Lusa que o acesso ao interior aeroporto está vedado, exceto para os passageiros de voos que vão aterrando e para situações de emergência.

No interior da zona de partidas do Terminal 1, encontravam-se algumas dezenas de pessoas, que entraram ainda antes do apagão energético e que estão à espera dos seus voos.

Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) detalhou que quem já entrou e fez o check-in deverá partir nos seus voos, mesmo sem a reposição da rede.

David, polaco, tinha voo marcado para o seu país por volta das 15:00, mas quando chegou ao aeroporto deparou-se com a proibição de entrar.

Também Gonçalo, português, deveria partir para Barcelona, mas o encerramento do aeroporto deixou-o em terra.

"Ao sairmos de casa, apercebemo-nos que já não havia eletricidade, o trânsito já estava um caos", apontou.

Ana faz parte de um grupo de quatro pais que tinha voo marcado para a República Dominicana, juntamente com quatro crianças pequenas.

"Tínhamos viagem marcada para as 14:30, chegamos por volta das 12:00, quando tudo começou a fechar, e acabamos por ficar na Rotunda do Relógio, que estava um caos", disse.

Enquanto falava com a Lusa, as crianças, entretinham-se com o material disponível.

"Como íamos ter um voo de oito horas, viemos apetrechados com muito entretenimento, que agora já estamos a usar", brincou.

Apesar de vários funcionários do aeroporto estarem a distribuir água - a maioria a crianças - há uma queixa transversal a todos os passageiros: não receberam informações quer do aeroporto, quer das companhias aéreas em que viajavam.

Perto da saída para o Terminal 2, um grupo de mulheres irlandesas explicou que também viu o seu voo ser cancelado. Lauren explicou que o seu grupo iria seguir em três voos diferentes: dois para a Irlanda e um para França.

Lauren registou que falharam a entrada no Terminal 2 por pouco, uma vez que as suas amigas do outro voo para Dublin entraram no edifício.

"Viemos para uma despedida de solteira com umas amigas e agora íamos voltar", registou, acrescentando, em tom de brincadeira que "até gostava de ficar mais um dia".

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.

JO // EA

Lusa/Fim