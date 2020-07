Em declarações à Lusa, o presidente da associação, Manuel Diogo, afirmou que, "em princípio, nenhuma escola em Angola tem condições de biossegurança para albergar alunos por estarem desprovidas de 'kits' de proteção e água potável".

O reinício das aulas no segundo ciclo do ensino secundário em Angola está previsto para 13 de julho e para o primeiro ciclo do ensino primário em 27 de julho.