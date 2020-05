A doação feita por Kuo Vong, que é também presidente do Clube Cultural Internacional de Portugal, visa "ajudar o país nos seus esforços para lidar com [a epidemia] da Covid-19", segundo a publicação China-Lusophone Brief.

Além dos ventiladores, a doação inclui sistemas automáticos de extração de ácidos nucleicos, utilizados em testes de despistagem do novo coronavírus.

O China-Lusophone Brief indicou que a empresária de Macau tem planos para realizar "investimentos consideráveis" na economia portuguesa, incluindo em 13 linhas de produção automáticas, no norte de Portugal, para fabrico de fatos de proteção, máscaras cirúrgicas e máscaras de proteção médica para adultos e crianças.

A empresária conta já com alguns investimentos no setor do imobiliário em Portugal, incluindo o Palacete dos Condes de Monte Real, na zona da Lapa, em Lisboa.

Natural de Xangai, Kuo Vong é atualmente presidente do Chinese American Inter Cultural Exchange Foudation e da International Federation for Choral Music.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

JPI // VM

Lusa/Fim