" A MRM acredita que os garimpeiros são explorados por sindicatos ilegais de contrabando de rubis, normalmente financiados por compradores estrangeiros", lê-se numa nota da empresa distribuída à comunicação social.

Segundo a MRM, os supostos estrangeiros que financiam o garimpo ilegal "pagam apenas uma fração do valor real de mercado de rubis que são obtidos ilegalmente na mina e de outras fontes".

A empresa considerou ainda que apesar das campanhas de sensibilização que tem realizado, o garimpo ilegal ainda é "um enorme desafio", lembrando que a atividade priva o país de receitas fiscais provenientes dos recursos minerais.

"As ações perpetradas pelos mineradores ilegais ultrapassam as nossas capacidades, daí que pedimos o apoio do Governo para a solução deste problema, que tem causado enormes prejuízos à companhia", referiu presidente do conselho de administração da MRM, Samora Machel Júnior, citado no documento.

Segundo a empresa, que tem alertado para as consequências da mineração ilegal na região há anos, desde o início do ano regista-se uma tendência crescente de invasões na área, culminando em mais de 20 fatalidades.

O caso mais grave aconteceu no início de fevereiro, quando 11 mineiros ilegais morreram soterrados na concessão da MRM.

A MRM possui 34 mil hectares de concessão para exploração de rubis em Cabo Delgado e apresenta-se como a principal investidora na extração de rubis em Moçambique, sendo detida em 75% pela Gemfields e em 25% pela moçambicana Mwiriti Limitada.

EYAC // LFS

Lusa/Fim