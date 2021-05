Empresa Fabrióleo desiste de ação judicial contra 'Guardião do Tejo' por alegada difamação

Os proprietários da empresa Fabrióleo desistiram hoje, na segunda sessão de julgamento, do processo interposto no Tribunal de Torres Novas (Santarém) contra o ambientalista Arlindo Marques por um alegado crime de difamação com publicidade e calúnia.