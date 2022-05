Macron, que chegou na manhã de hoje aos Emirados, felicitou o príncipe herdeiro do Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, "pela sua eleição" no sábado como Presidente dos Emirados Árabes Unidos, em substituição ao seu meio-irmão, xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, que morreu esta sexta-feira.

O Presidente francês expressou a sua "determinação em continuar e desenvolver" todos os projetos que "empreenderam em conjunto nos últimos cinco anos".

"Os Emirados Árabes Unidos são um parceiro estratégico da França e a extensão da nossa cooperação em áreas tão variadas como defesa, cultura e educação, comprova isso", referiu o comunicado sobre o encontro dos dois responsáveis.

Os dois presidentes também expressaram "as suas preocupações" com a guerra na Ucrânia e as suas consequências, "em particular na energia e na segurança alimentar global", segundo a comitiva do Presidente francês.

Emmanuel Macron também se encontrou com o seu homólogo da Mauritânia, Mohamed Ould Ghazouani, um dos muitos líderes presentes em Abu Dhabi para as cerimónias fúnebres do xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan.

O Presidente francês foi o primeiro líder ocidental a viajar para Abu Dhabi para homenagear o xeque Khalifa bin Zayed Al-Nahyan e apresentar as suas "sinceras condolências a toda a sua família e ao povo" do país, referiu a nota do Palácio do Eliseu.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o emir do Qatar e o rei de Espanha, Felipe VI, também são esperados para as exéquias.

Macron deve retornar a Paris na noite de hoje.

O príncipe herdeiro do Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, foi eleito no sábado Presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) pelo Conselho Supremo, sucedendo no cargo ao seu meio-irmão.

"O Supremo Conselho Federal escolhe Mohamed bin Zayed como Presidente dos Emirados Árabes Unidos", anunciou a agência de notícias estatal dos Emirados WAM, citada pela agência espanhola EFE.

Mohammed bin Zayed (conhecido como 'MBZ') assume formalmente o cargo depois de, em 2014, ter passado a desempenhar as principais tarefas de Estado, na sequência de um derrame cerebral sofrido por Sheikh Khalifa bin Zayed Al-Nahyan que o afastou da vida pública e do processo de tomada de decisões.

O novo Presidente, que acompanhou a passagem da pobreza à prosperidade dos EAU, tem procurado transformar o país numa das maiores potências regionais, a nível militar, económico e político.

Com o seu meio-irmão, que morreu aos 73 anos de idade, acompanhou a ascensão do seu país no cenário internacional nas últimas duas décadas.

CSR (LT/RJP) // JH

Lusa/Fim