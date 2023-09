"Há 20 anos, ocupei esta tribuna pela primeira vez. Volto hoje para dizer que mantenho a minha inabalável confiança na humanidade, reafirmando o que disse em 2003. Naquela época, o mundo ainda não se havia dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói as nossas casas, cidades, países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo os mais pobres", afirmou no seu discurso na abertura do debate da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

O Presidente brasileiro alertou que "a mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU voltada para o desenvolvimento, a Agenda 2030, pode se transformar no seu maior fracasso."

"A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo lento. Nesses sete anos que nos restam, a redução das desigualdades dentro dos países e entre eles deveria tornar-se o objetivo síntese da Agenda 2030", acrescentou.

Lula da Silva, que está no terceiro mandato presidencial, volta ao plenário da ONU após 14 anos. A última vez que ele discursou como Presidente brasileiro foi na Assembleia Geral de 2009.

