A atual situação das relações entre a União Europeia e Angola foi um dos tópicos abordados no encontro, disse Ulicny à saída de uma audiência com João Lourenço no Palácio Presidencial, em Luanda.

O responsável europeu adiantou que a próxima cimeira União Europeia-União Africana terá lugar em 28 e 29 de outubro, com representação a nível presidencial.