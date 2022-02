O aviso, divulgado na página da embaixada na internet, foi divulgado após a Rússia ter iniciado uma invasão militar no leste da Ucrânia.

"Aconselhamos os cidadãos portugueses a que saiam da Ucrânia através das fronteiras terrestres com a União Europeia, preferencialmente na direção da Polónia e da Roménia", disse a embaixada.

A missão diplomática disse que, "em caso de necessidade", os portugueses podem dirigir-se para dois pontos de concentração que organizou nas cidades de Rivne, no noroeste da Ucrânia, e de Khmelnytskyi, no centro, onde se encontram funcionários da embaixada.

"Será aconselhável transportar consigo água, alimentação, agasalhos e combustível de reserva caso se desloque em viatura própria. Igualmente deve ter consigo os seus documentos de identificação e viagem", lê-se no aviso da embaixada, que fornece coordenadas e contactos dos locais (https://kiev.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/).

Segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros das últimas horas, 200 portugueses estarão na Ucrânia, dos quais 40 só com nacionalidade portuguesa, incluindo jornalistas, e os restantes com dupla nacionalidade.

Mais de 90 do total de portugueses estavam concentrados na região da capital, Kiev.

A Rússia lançou hoje uma operação militar na Ucrânia, que o Presidente Vladimir Putin disse visar proteger civis russos nos territórios de Donetsk e Lugansk, no leste ucraniano, cuja independência reconheceu na segunda-feira.

PNG // PAL

Lusa/Fim