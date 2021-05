Arcos de Valdevez, Viana do Castelo, 04 mai 2021 (Lusa)- A circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 202 em Cabana Maior, Arcos de Valdevez, cortada hoje nos dois sentidos desde as 08:21 devido a uma colisão com um autocarro escolar, foi retomada às 12:00, disse fonte da proteção civil.