Em Braga, Ventura ouviu Fátima a pedir-lhe para "deixar de ser racista" com os ciganos

A arruada do Chega em Braga foi interrompida por uma mulher cigana que pediu a Ventura para "deixar de ser racista", com o líder do Chega a alegar que "muitos ciganos" não trabalham, apesar de estudos apontarem no sentido contrário.