Citado pela rádio moldova EuropaLibera, o vice-primeiro-ministro Andrei Spînu anunciou "que o fornecimento de eletricidade foi restabelecido na maioria das localidades" do país, às 18:38 locais, pela fornecedora Moldelectrica.

"Na sequência do bombardeamento do sistema elétrico ucraniano pela Rússia, uma das linhas elétricas que asseguram a transmissão de eletricidade para a Moldova foi desligada em modo automático. Isto levou a enormes cortes de energia em todo o país", disse Spînu.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, a Rússia, que iniciou uma ofensiva na Ucrânia a 24 de fevereiro deste ano, disparou hoje sobre as infraestruturas de produção de energia elétrica de várias regiões ucranianas "cerca de" 100 mísseis, causando cortes de eletricidade em boa parte do país, além de ter atingido igualmente zonas residenciais e feito pelo menos um morto na capital ucraniana, Kiev.

Mais de sete milhões de habitações da Ucrânia estão sem eletricidade após novos bombardeamentos russos que visaram a rede elétrica do país, indicou hoje a Presidência da República ucraniana.

"Mais de sete milhões de lares estão agora sem eletricidade", depois de 15 centrais de produção de energia elétrica em toda a Ucrânia terem sofrido danos, declarou nas redes sociais Kyrylo Tymoshenko, o chefe-adjunto do gabinete do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

