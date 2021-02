Tong Hio Fong indicou tratar-se de uma redução de cerca de 8,5% em relação às anteriores legislativas de 2017, de acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação Social.

"Com a diminuição no orçamento, a CAEAL visa colaborar com as medidas de austeridade do Governo", acrescentou.

O também juiz disse que a CAEAL manteve "várias reuniões com serviços públicos de diferentes tutelas" sobre as próximas eleições, incluindo os Serviços de Saúde, com os quais foi debatida a questão das "medidas de prevenção epidémica necessárias para a campanha eleitoral" e no dia do escrutínio.

Tong Hio Fong, que liderou a CAEAL nas eleições de setembro de 2017 e na eleição suplementar de novembro de 2019, reiterou que "as eleições deste ano enfrentam um grande desafio, devido às incertezas trazidas pelo novo coronavírus".

Se a situação pandémica em Macau mantiver o estado atual, "as medidas de prevenção serão essencialmente idênticas às que estão em vigor", com medição da temperatura corporal e uso de máscara à entrada nos locais de voto ou durante a participação na campanha eleitoral, disse.

Mas estas medidas poderão sofrer alterações consoante o desenvolvimento da situação epidémica em Macau, salientou.

A CAEAL tomou posse em 29 de dezembro e integra, além do presidente, os vogais Lai U Hou (delegado do Procurador), José Tavares (presidente do Instituto de Assuntos Municipais), Kou Peng Kuan (diretor dos Serviços de Administração e Função Pública), Iong Kong Leong (diretor dos Serviços de Finanças) e Inês Chan (diretora do Gabinete de Comunicação Social).

A Assembleia Legislativa de Macau é composta por um total de 33 deputados: 14 eleitos por sufrágio universal, 12 por sufrágio indireto (através das associações) e sete nomeados pelo chefe do Executivo.

Considerada uma das regiões mais seguras do mundo em relação à pandemia de covid-19, Macau contabilizou apenas 48 casos desde que o novo coronavírus chegou ao território, no final de janeiro de 2020, não tendo registado até hoje nenhuma morte causada pela doença.

