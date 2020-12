"Gostaria de endereçar as minhas profundas condolências em nome do povo e do Governo do Egito, ao Governo e povo da República de Moçambique, sobretudo às famílias enlutadas dos perecidos, exprimindo a condenação do Egito a esse ato injustificável de cobardia e crueldade", disse Abdel Fattah Al Sisi, Presidente do Egito, numa mensagem enviada ao chefe de Estado moçambicano.

Para Abdel Fattah Al Sisi, o combate contra o terrorismo em África exige um envolvimento da comunidade internacional e o Egito está "empenhado" em trabalhar com os países do continente para travar o fenómeno.