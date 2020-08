Efemérides Lusa - 31 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 31 de agosto, Dia Internacional da Solidariedade:1811 - Nasce o escritor francês Teophile Gautier.1867 -- Morre, aos 46 anos, o poeta francês Charles Baudelaire.1888 - Jack, o Estripador, assassina a primeira vítima, Mary Ann (Polly) Nichols.1890 - Começa a construção do Santuário do Sameiro, perto de Braga.1901 - Os primeiros carros elétricos começam a circular em Lisboa.1908 - Nasce o escritor norte-americano William Saroyan, Prémio Pulitzer, autor de "The Time of Your Life".1919 - É abolida a censura à imprensa, na Irlanda.1939 - II Guerra Mundial. Adolf Hitler manda avançar os Panzers, rumo a Leste. No dia seguinte, as forças alemãs entrarão na Polónia.1940 - II Guerra Mundial. Pela primeira vez, desde o início do conflito, a força aérea britânica bombardeia Berlim.1941 -- Morre a escritora russa Marina Tsvetayeva, no degredo, autora de "Indícios Terrestres", "O Diabo", "Depois da Rússia". Tinha 48 anos.1958 -- Revolução Cubana. Partem, de Sierra Maestra, os batalhões comandados por Che Guevara e Camilo Cienfuegos, com destino a Havana.1961 - As últimas tropas espanholas deixam Marrocos.1963 -- Morre, com 81 naos, o pintor e escultor francês Georges Braque, pioneiro do cubismo, com Picasso.1973 - Morre o cineasta norte-americano John Ford, realizador de "A Desaparecida", "O Homem que Matou Liberty Wallence", "O Homem Tranquilo". Tinha 79 anos.1981 - A organização terrorista alemã Fação do Exército Vermelho faz explodir uma bomba na base aérea da NATO em Ramstein, RFA.1984 - A África do Sul concede a autodeterminação ao bantustão negro de Kangwane, na fronteira com a Suazilândia.