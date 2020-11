- Fundação do Leixões Sport Club.

1917 - Grande Guerra de 1914-18. Combate de Negomano em Moçambique. Confronto das forças alemãs com o Corpo Expedicionário Português causa a morte de 19 soldados europeus e 208 africanos.- Nancy Astor é a primeira mulher eleita para o Parlamento britânico.

1942 -- É fundado o jornal oficial do Sport Lisboa e Benfica.1943 - Winston Churchill, Frank Delano Roosevelt e José Estaline definem, na Conferência de Teerão, os planos finais da luta contra a Alemanha nazi.

1944 - Portugal e os EUA redefinem o acordo para a utilização militar dos Açores.1954 -- Morre, com 53 anos, o físico italiano Enrico Fermi, Prémio Nobel de Física de 1938.

1973 - A Cimeira Árabe, em Argel, discute o embargo petrolífero a Portugal, Rodésia e África do Sul.1975 - Em Portugal, o VI Governo Provisório promete o direito de reserva aos donos das terras expropriadas.- A Fretilin proclama unilateralmente a independência de Timor-Leste.1978 -- Morre, com 60 anos, o antigo jogador internacional de futebol Fernando Peyroteo.1986 - Morre a jornalista norte-americana Mary Hemingway, correspondente de guerra, viúva do escritor Ernest Hemingway. Tinha 78 anos.1988 - A pintura "Arlequim e o Acrobata", de Pablo Picasso, é vendido pela londrina Christie's pelo preço recorde de 20,9 milhões de libras (cerca de 27,5 milhões de euros).1994 - Os noruegueses rejeitam, em referendo, a adesão à União Europeia.1999 - A organização separatista basca ETA anuncia o fim unilateral do cessar-fogo, após 438 dias de trégua.2000 - A Holanda despenaliza a eutanásia.

2001 -- Morre, aos 73 anos, o musicólogo português Nuno Barreiros.2002 - A Federação Portuguesa de Futebol apresenta o novo selecionador nacional, Luís Filipe Scolari, vencedor do Campeonato do Mundo de 2002.- Atentados da Al-Qaida, no Quénia, contra um hotel em Mombassa e um avião da companhia aérea israelita causam 16 mortos e mais de 30 feridos.2003 - UE abre, em Nápoles, as negociações sobre o Tratado Constitucional europeu.2004 - Jerónimo de Sousa é eleito secretário-geral do PCP no XVII Congresso.- Demite-se o ministro da Juventude, Desporto e Reabilitação Henrique Chaves, com críticas ao primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.2005 - Relatório do Departamento de Segurança do Ministério da Educação acusa aumento da violência escolar no ano letivo 2004-05, com mais de 1200 casos registados.- Cimeira Euro-Mediterrânica adota o Código de Conduta antiterrorista.

2007 -- Morre, aos 68 anos, o angolano Fernando Paiva, que se destacou na luta pela independência de Angola.

2008 - João Rendeiro renuncia ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Privado Português (BPP), durante uma reunião de acionistas, anuncia o presidente da assembleia geral do banco em declarações à TSF.

2010 - O site WikiLeaks inicia a publicação de centenas de milhares de documentos do Departamento de Estado, com apreciações privadas e diretas de líderes e governos estrangeiros. Uma parte dos documentos revelados pela Wikileaks provém do sistema SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network), rede destinada a melhorar a partilha das informações entre os diferentes ramos do governo dos Estados Unidos.

- Morre, aos 84 anos, ator cómico Leslie Nielsen, estrela de filmes como "Aeroplano" e "Onde para a Polícia?".

- A Irlanda recebe ajuda externa.

2011 -- Morre, aos 72 anos, a atriz Hermínia Tojal.

2012 - Ricardo Santos torna-se no primeiro português a vencer o Sir Henry Cotton Rookie of the Year Award, o Prémio de Estreante do Ano no European Tour em homenagem a Sir Henry Cotton.

2013 - O Governo belga aprova um plano de ação contra a utilização abusiva do mecanismo europeu de destacamento de trabalhadores estrangeiros, tendo o primeiro-ministro dado como exemplo "totalmente inaceitável" portugueses pagos a 2,06 euros à hora.

2014 -- Cidadão entrega no Supremo Tribunal de Justiça pedido de 'habeas corpus' para a libertação de José Sócrates.

- Morre, aos 88 anos, Jack Kyle, antigo jogador de râguebi irlandês, considerado o melhor todos os tempos pela federação do seu país.

- Morre João Sant'iago, pintor surrealista. Tinha 96 anos.

2015 -- Morre, aos 77 anos, Gerry Byrne, antigo futebolista que se sagrou campeão mundial pela Inglaterra em 1966.

2016 - Os partidos que suportam o Governo no parlamento - PS, Bloco de Esquerda e PCP - aprovam o novo adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis).

- Morre, aos 98 anos, Michael 'Jim' Delligatti, empresário que inventou o Big Mac, em 1967, produto da marca McDonald's.

2019 - A Madeira conquista, pela quinta vez consecutiva, o 'World Travel Awards' de "Melhor Destino Insular do Mundo", na Grande Gala Final na cidade de Muscat, em Omã.

- A cidade de Lisboa é eleita, pelo terceiro ano consecutivo, o Melhor Destino 'City Break' do Mundo nos World Travel Awards (WTA), prémio atribuído a par da distinção de Portugal como Melhor Destino Turístico do Mundo.

- Morre, aos 63 anos, Pim Verbeek, treinador holandês, antigo selecionador da Coreia do Sul e da Austrália.

================.