1942 -- Estreia do filme Casablanca, no Hollywood Theatre, em Nova Iorque.1949 - Sai o primeiro número do trissemanário desportivo Record.1967 - Grandes cheias da região de Lisboa. As inundações, associadas às precárias condições de habitação e à falta de ordenamento causam cerca de 500 mortos e deixam milhares de pessoas sem abrigo.1970 - Tentativa de assassínio de Paulo VI, na visita a Manila, Filipinas.1974 - Portugal e São Tomé e Príncipe assinam o acordo de Argel, para a independência do país.1975 - O Regimento de Comandos da Amadora ataca o Regimento da Polícia Militar.1983 - Sai o primeiro número do jornal Semanário, sob a direção de Vítor Cunha Rego.1985 - O Governo português baixa as taxas de juro e interrompe a desvalorização deslizante do Escudo.1986 - Inicia-se, em Bangui, o julgamento do antigo imperador da República Centro-Africana, Jean-Bedel Bokassa.

1988 - Inauguração oficial do Hospital da Prelada, no Porto.

1990 -- O Prémio Femina é atribuído ao romance "Manhã Submersa", do escritor português Vergílio Ferreira.1991 - Os ministros do Conselho da Europa, reunidos em Estrasburgo, condenam o massacre de Santa Cruz em Díli.1996 - Portugal solicita o apoio da França à causa de Timor-Leste.2002 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decreta a prisão preventiva do ex-funcionário da Casa Pia Carlos Silvino, acusado de abuso sexual de menores.- D. Ximenes Belo, administrador apostólico de Díli, Timor-Leste, anuncia a sua resignação ao cargo.2003 - A cidade catalã de Valência é escolhida para organizar a Taça América, em 2007, batendo as candidaturas de Lisboa-Cascais, Marselha, em França, e Nápoles, Itália.- O Prémio Fundação Mário Soares é entregue a Alice Samara pela obra "Verdes e Vermelhos, Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Paes".2004 - Ucrânia. População bloqueia entrada na sede do Governo, em Kiev, reivindicando a realização de novas eleições presidenciais.

- Nasce a Helpo, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, sem fins lucrativos, de Direito Português.

- Morre, com 104 anos, Fernando Valle, médico, fundador e presidente honorário do PS, antigo Governador Civil de Coimbra, opositor à ditadura do Estado Novo.2005 -- A NASA admite construir plataforma na Lua, para viagens a Marte, até 2018.

- Morre, com 34 anos, Richard Burns, piloto britânico, campeão do mundo de ralis, em 2001.2006 - Entra em vigor o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

- Morre, aos 83 anos, Mário Cesariny de Vasconcelos, poeta e pintor, expoente máximo do surrealismo português, Grande Prémio Vida Literária APE/CGD, galardoado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.

- Morre, com 63 anos, Dave Cockrum, desenhador norte-americano, criador de figuras como Colossos, Noturno, Tempestade, Fénix e Mística.2007 - Oito pessoas morrem quando uma secção de bancadas do estádio Fonte Nova, em São Salvador da Bahia, classificado como um dos piores estádios do Brasil, cede no final de um jogo de futebol.

- Fica concluído o processo de transferência da Hidroelétrica de Cahora Bassa de Portugal para Moçambique. A Hidroelétrica de Cahora Bassa fornece energia elétrica à África do Sul e Zimbabué. Portugal receberá 700 milhões de dólares (471 milhões de euros) e passará a deter apenas 15% por cento.

2008 - O Sporting sofre a maior derrota caseira nas competições europeias, ao ser batido por 5-2 pelo FC Barcelona, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol.

- Uma série de ataques terroristas coordenados no Sul de Bombaim, capital financeira da Índia, em locais frequentados por ocidentais, designadamente dois hotéis, causam pelo menos 78 mortos e 200 feridos. A polícia indiana revela que homens armados fizeram um número indeterminado de reféns depois de abrirem fogo numa estação ferroviária apinhada de pessoas. Um grupo pouco conhecido, Deccan Mujahideen, reivindicou a autoria da série de ataques terroristas em Bombaim.

2010 -- É aprovada na generalidade a Lei de Identidade de Género que enquadra em novos moldes os direitos dos transexuais. O Presidente da República, Cavaco Silva, veta, de seguida, a lei que será de novo aprovada sem alterações pelo Parlamento. Cavaco Silva irá ser obrigado a promulga-la em fevereiro de 2011.

2011 -- Morre, aos 59 anos, Ana Maria, "fadista negra".

2012 -- Morre, aos 74 anos, Juan Carlos Calderón, compositor, produtor e intérprete espanhol.

- Morre, aos 93 anos, Joseph E Murray, médico conhecido por ter encetado com êxito o primeiro transplante de rim.

2013 - O Orçamento do Estado 2014 é aprovado em votação final global pela maioria PSD/CDS-PP, com os votos contra de todas as bancadas da oposição e do deputado democrata-cristão eleito pela Madeira Rui Barreto.

- Algumas dezenas de manifestantes interrompem o discurso da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, no parlamento na intervenção de encerramento antes da votação final global do OE/2014. À porta da Assembleia da República concentram-se milhares de pessoas, num protesto organizado pela CGTP.

- Sindicalistas da CGTP ocupam os ministérios da Economia, da Saúde, do Ambiente e das Finanças, em Lisboa.

2014 - O ex-presidente da República Mário Soares é o primeiro político a visitar José Sócrates na prisão em Évora e considera que o ex-primeiro-ministro está a ser vítima de "um caso político" e de "uma campanha que é uma infâmia".

- A escritora Lídia Jorge é distinguida, por unanimidade, com o Prémio Luso-Espanhol de Arte Cultura 2014, atribuído pelo Ministério da Cultura de Espanha e pela Secretaria de Estado da Cultura de Portugal.

- A maioria parlamentar PSD/CDS-PP aprova na generalidade os diplomas do Governo sobre o IRS e a Fiscalidade Verde. PS abstém-se e Bloco de Esquerda, PCP e os Verdes votam contra.

- Morre Nella Maissa, pianista de origem italiana. Tinha 100 anos.

2015 - O secretário-geral do PS, António Costa, é empossado no cargo de primeiro-ministro pelo Presidente da República, Cavaco Silva, numa cerimónia no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

- O sucateiro Manuel Godinho é condenado, no Tribunal de Aveiro, a mais dois anos e meio de prisão efetiva, por subornar um ex-funcionário da antiga Rede Ferroviária Nacional (Refer), também condenado no mesmo processo.

- Morre, com 76 anos, Beatriz da Conceição, fadista criadora de êxitos como "Ovelha negra", que recebeu em 2008 o Prémio Amália Rodrigues de Carreira.

2016 -- Morre, aos 86 anos, Arlindo de Carvalho, compositor e maestro, autor de êxitos como "Chapéu Preto" e "Fadinho Serrano".

2017 - O filme "Farpões Baldios", de Marta Mateus, conquista o Grande Prémio do Hiroshima International Film Festival, no Japão.

2018 - O parlamento aprova o aumento extraordinário para pensionistas que recebam até 1,5 Indexantes de Apoios Sociais, que vai ser pago em janeiro de 2019.

- O parlamento aprova o fim do fator de sustentabilidade (corte de 14,5%) no próximo ano para os pensionistas que aos 60 anos tenham pelo menos 40 anos de descontos e o alargamento da medida à função pública.

- O Presidente ucraniano, Petro Poroshenko, assina um decreto em que declara o estado de exceção em todo o país, na sequência do apresamento pela Rússia de três navios da Armada da Ucrânia no mar Negro.

2019 - Fernando Santos é eleito melhor selecionador do mundo de 2019 pela Federação Internacional de História e Estatística do futebol, repetindo o feito de 2016.

- Morre, aos 76 anos, Köbi Kuhn, antigo treinador de futebol suíço, dirigiu a seleção helvética nos Europeus de 2004 e 2008 e no Mundial de 2006.

===============.

