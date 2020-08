Efemérides Lusa - 24 de agosto

Principais acontecimentos registados no dia 24 de agosto:79 - A erupção do Vesúvio arrasa as cidades de Pompeia e Herculano.410 - Os Visigodos tomam Roma.1349 - Seis mil judeus são chacinados na cidade de Mainz, acusados da propagação da peste bubónica.1356 - Um tremor de terra atinge Lisboa, destruindo habitações e parte da Sé.1456 - Completa-se a impressão da Bíblia de Gutemberg.1471 - A praça de Arzila é conquistada pelas forças portuguesas comandadas por Afonso V e o príncipe João.1511 - É conquistada a praça de Malaca.1572 - Noite de São Bartolomeu em França. Começa o massacre dos Huguenotes (protestantes).1666 -- Morre, co 57 anos, D. Francisco Manuel de Melo, escritor, figura determinante do barroco português, autor da "Carta de Guia de Casados" e das "Obras Métricas".1690 - É fundada a cidade de Calcutá.1814 - Forças britânicas invadem Washington e queimam o edifício do Capitólio.1820 -- Eclode a Revolução Liberal, no Porto.